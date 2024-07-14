ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة، في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 9 دول رئيسية بلغت 5.635 ملايين برميل يومياً مرتفعة بمقدار 235 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.400 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 217 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 22 ألف برميل يومياً عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 195 ألف برميل يومياً".

وأشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3,889 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 417 ألف برميل يومياً، تلتها السعوديه 239 ألف برميل يومياً، ومن كولمبيا 226 ألف برميل يومياً، ثم البرازيل بمعدل 217 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام، من نيجيريا كانت بمعدل 170 ألف برميل يومياً، ومن الإكوادور 162 ألف برميل يومياً، ثم ليبيا بمعدل 44 الف برميل يومياً".