ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي.

وأظهر جدول نشرته الإدارة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 9 دول رئيسية بلغت 5.787 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 911 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 4.876 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 222 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 21 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 201 ألف برميل يوميا".

وأشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 4.026 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 510 ألف برميل يوميا، تلتها السعودية بمتوسط 326 ألف برميل يومياً، ومن كولومبيا بمتوسط 229 ألف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 175 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من البرازيل كانت بمعدل 113 ألف برميل يوميا ومن الإكوادور بمعدل 103 ألاف برميل يوميا ومن ثم ليبيا بمعدل 83 ألف برميل يوميا".