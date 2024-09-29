ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 7 دول رئيسية بلغت 5.401 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 244 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.645 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 265 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 110 آلاف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 155 ألف برميل يوميا".

كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.912 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 499 الف برميل يوميا ، تلتها كولومبيا بمتوسط 295 ألف برميل يومياً، ومن السعودية بمتوسط 291 ألف برميل يوميا".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا بمعدل 135 ألف برميل يومياً، ومن الاكوادور كانت بمعدل 4 آلاف برميل يوميا".

فيما لم تستورد أي كمية من البرازيل وليبيا .