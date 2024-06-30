ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 9 دول رئيسية بلغت 5.396 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 632 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 6.028 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 195 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 31 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 164 ألف برميل يوميا".

كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.890 ملايين برميل يومياً، ، تلتها المكسيك بمتوسط 372 الف برميل يوميا ، تلتها البرازيل بمتوسط 341 ألف برميل يومياً، ومن الاكوادور بمعدل 210 آلاف برميل يومياً".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام، من السعودية كانت بمعدل 162 ألف برميل يوميا، ومن ليبيا بمعدل 86 ألف برميل يوميا، ومن كولومبيا بمعدل 83 ألف برميل يوميا، ومن نيجيريا 57 ألف برميل يوميا".