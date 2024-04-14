ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد ، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 9 دول رئيسية بلغت 5.097 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 314 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.411 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 142 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 51 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 91 ألف برميل يوميا .".

وأشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.546 ملايين برميل يومياً، تلتها السعودية بمتوسط 531 ألف برميل يومياً، ومن البرازيل بمعدل 257 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام ، من الإكوادور كانت بمعدل 231 ألف برميل يوميا ،ومن كندا بمعدل 209 آلاف برميل يوميا ، ومن كولومبيا بمعدل 114 ألف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 43 الف برميل يوميا ، ومن ليبيا 24 ألف برميل يوميا".

فيما لم تستورد الولايات المتحدة أيضا أي كمية من روسيا.