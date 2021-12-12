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ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا خلال أسبوع

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-12T05:48:34+0000
ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، عن ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة لتصل إلى 248 ألف برميل يوميا كمتوسط خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 5.686 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 183 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.869 ملايين برميل يوميا".

واضافت ان "امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 248 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، مرتفعة عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت متوسط الصادرات فيه 221 الف برميل يوميا".

واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3,869 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك بمعدل 625 الف برميل يوميا، تلتها السعودية بمعدل 393 الف برميل يوميا، ثم البرازيل بمعدل 233 الف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فان "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا بلغت معدل 175 ألف برميل يوميا، تليها ترينيداد وتوباغو بمعدل 72 الف برميل يوميا، ثم جاءت كولومبيا ب71 الف برميل يوميا".

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