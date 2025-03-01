ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى الهند

شفق نيوز/ أظهرت بيانات شركة تحليل البيانات "كبلر"، يوم السبت، أن واردات الهند من النفط العراقي ارتفعت خلال شهر فبراير/ شباط الماضي بنسبة 8.3% مقارنة بالشهر السابق، لتتجاوز 1.1 مليون برميل يومياً.

في المقابل، انخفضت واردات الهند من النفط الروسي بنسبة 14.9% مقارنة بشهر يناير/ كانون الثاني، لتصل إلى متوسط 1.4 مليون برميل يومياً.

كما تراجعت شحنات النفط السعودية إلى الهند بنسبة 0.7% عن الشهر السابق.

وأوضحت البيانات أن المصافي الهندية، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، عززت مشترياتها من نفط نيجيريا وأنغولا والمكسيك وكولومبيا لتعويض تراجع الإمدادات الروسية.