ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى الهند

ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى الهند
2025-03-01T06:56:48+00:00

شفق نيوز/ أظهرت بيانات شركة تحليل البيانات "كبلر"، يوم السبت، أن واردات الهند من النفط العراقي ارتفعت خلال شهر فبراير/ شباط الماضي بنسبة 8.3% مقارنة بالشهر السابق، لتتجاوز 1.1 مليون برميل يومياً.

في المقابل، انخفضت واردات الهند من النفط الروسي بنسبة 14.9% مقارنة بشهر يناير/ كانون الثاني، لتصل إلى متوسط 1.4 مليون برميل يومياً. 

كما تراجعت شحنات النفط السعودية إلى الهند بنسبة 0.7% عن الشهر السابق.

وأوضحت البيانات أن المصافي الهندية، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، عززت مشترياتها من نفط نيجيريا وأنغولا والمكسيك وكولومبيا لتعويض تراجع الإمدادات الروسية.

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