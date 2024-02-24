ارتفاع صادرات العراق النفطية للهند إلى اعلى مستوى

شفق نيوز/ كشفت "رويترز" أن صادرات العراق النفطية لشهر كانون الثاني ارتفعت الى اعلى مستوى منذ العام 2019.

وذكرت الوكالة، أن شركات التكرير الهندية لجأت إلى موردين قريبين في الشرق الأوسط لتجنب التعطيل الناجم عن التأخيرات وتعويض تحويل مسار نفط "سوكول" الروسي الخفيف الخفيف الذي تضررت امداداته بسبب مشكلات السداد والعقوبات الغربية الصارمة.

وبينت أن واردات الهند النفطية 5.24 ملايين برميل يوميا في يناير، بزيادة 17% عن ديسمبر و3.5% أعلى مما كانت عليه في الشهر نفسه من العام السابق، وفقا للبيانات.

وتابعت الوكالة ان واردات كانون الثاني من العراق ارتفعت اعلى مستوياتها منذ أغسطس 2019، مما رفع حصة نفط الشرق الأوسط في إجمالي واردات الهند إلى 54%، من 48% في ديسمبر 2023.

ورفعت زيادة واردات الشرق الأوسط حصة "أوبك" من مستوردات الهند إلى نحو 54% في يناير/كانون الثاني، على الرغم من أن المتوسط عند أدنى مستوياته على أساس سنوي .