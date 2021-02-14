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ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا لتصل الى 114 الف برميل يوميا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-14T07:31:46+0000
ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا لتصل الى 114 الف برميل يوميا

شفق نيوز/ اعلنت ادارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الاحد، ان صادرات النفط العراقية لامريكا ارتفعت الى 114 ألف برميل باليوم خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الادارة في تقرير لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز؛ ان "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من سبع دول بلغت 5154 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 722 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5876 ملايين برميل يوميا".

واضافت ان "امريكا استوردت النفط الخام من العراق خلال الاسبوع الماضي بمعدل 114 الف برميل باليوم مرتفعة بمقدار 24 ألف برميل عن الأسبوع الذي سبقه والبالغ 90 ألف برميل".

واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.730 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 446 ألف برميل يوميا، تليها كولومبيا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 336 ألف برميل يوميا ، ثم السعودية وبكمية بلغت كمعدل 282 ألف برميل يوميا".

واشارت الى ان كمية الاستيرادات الامريكية من البرازيل بلغت بمعدل 141 ألف برميل يوميا، ومن الإكوادور بلغت بمعدل 105 الف برميل يوميا".

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