ارتفاع صادرات العراق النفطية البحرية لأكثر من 3 ملايين برميل في نيسان

شفق نيوز/ أفادت بيانات وحدة أبحاث الطاقة، يوم الاثنين، بأن صادرات العراق من النفط الخام المنقول بحراً في نيسان/ أبريل الماضي بمقدار 24 ألف برميل يومياً على أساس شهري، إلى 3.30 مليون برميل يومياً.

وبحسب وحدة أبحاث الطاقة التي تتخذ من العاصمة الأميركية واشنطن مقراً لها، فقد ارتفعت صادرات العراق من النفط الخام الشهر الماضي إلى 3.30 مليون برميل يومياً مقابل 3.27 مليوناً في آذار/ مارس السابق له.

وفي مقابل ذلك، انخفضت صادرات العراق خلال الشهر الماضي بمقدار 212 ألف برميل يومياً، عند المقارنة بمعدل صادرات الشهر نفسه من العام الماضي، البالغ 3.51 مليون برميل يومياً.

وإجمالاً، انخفض متوسط صادرات النفط الخام العراقي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي إلى 3.34 مليون برميل يومياً، مقابل 3.42 مليوناً في المدة المقارنة من عام 2024.

وسجلت صادرات الخام المنقولة بحراً لكل من السعودية والإمارات والكويت وقطر وليبيا خلال نيسان/ أبريل الماضي تراجعاً على أساس شهري، في حين ارتفعت صادرات العراق والجزائروسلطنةعمان.