ارتفاع صادرات الصناعة الأردنية إلى العراق في 2024

شفق نيوز/ اعلنت الاردن، يوم الاحد، ان صادرات صناعة عمان الى العراق ارتفعت خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي 2024.

وأظهر تقرير صدر عن غرفة صناعة عمان الأردنية، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ أن "صادرات الغرفة خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي وصلت إلى 926 مليون دينار اردني، مقابل 1.272 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2023".

واضافت ان "أمريكا جاءت اولا كأكثر الدول استيرادا من الأردن بنحو 211 مليون دينار، تلتها الهند بقيمة 73 مليون دينار مقابل 238 مليون دينار".

وارتفعت صادرات صناعة عمان إلى العراق خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي، بنسبة 10 بالمئة حيث وصلت إلى 151 مليون دينار، مقابل 136 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ثم جاءت السعودية رابعا لتصل إلى نحو 138 مليون دينار".

وأوضحت الغرفة أن صادراتها "توزعت خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي 2024 على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 196 مليون دينار، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات نحو 157 مليون دينار، والكيماوية ومستحضرات التجميل 152 مليون دينار".

وحسب المعطيات الإحصائية فقد بلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية، نحو 132 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 101 مليون دينار، والجلدية والمحيكات 75 مليون دينار.

وتوزعت باقي صادرات صناعة عمان خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي على قطاعات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة 46 مليون دينار، والبلاستيكية والمطاطية 45 مليون دينار، والإنشائية نحو 19 مليون دينار، والصناعات الخشبية والأثاث بقيمة 4 ملايين دينار.

ويساوي الدولار الأمريكي نحو 70 دينارا اردنيا.