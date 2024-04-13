ارتفاع صادرات الصناعة الأردنية للعراق في الربع الأول من العام 2024

شفق نيوز/ اعلنت الاردن، يوم السبت، ان صادرات صناعة عمان الى العراق ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي 2024.

وأظهر تقرير صدر عن غرفة صناعة عمان الأردنية، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ أن "صادرات الغرفة خلال الربع الأول بلغت 1.776 مليار دينار، مقابل 1.813 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2023".

واستحوذت الولايات المتحدة الأميركية، والسعودية، والعراق، والهند، على أكثر من نصف صادرات غرفة صناعة عمان خلال الربع الأول من العام الحالي 2024، مسجلة ما قيمته 1.261 مليون دينار.

وأضاف التقرير أن "أمريكا جاءت اولا كأكثر الدول استيرادا من الأردن بنحو 638 مليون دينار، تلتها السعودية بقيمة 209 ملايين دينار ".

وارتفعت صادرات صناعة عمان خلال الربع الأول من العام الحالي للعراق إلى نحو 267 مليون دينار، مقابل 188 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 20 بالمئة، والى الهند بقيمة بلغت 138 مليون دينار.

وأوضحت الغرفة أن صادراتها توزعت صادرات خلال الربع الأول من العام الحالي 2024 ، على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 561 مليون دينار، والتعدينية نحو 307 ملايين دينار، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات بقيمة 251 مليون دينار.

وحسب المعطيات الإحصائية فقد بلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية، نحو 132 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 101 مليون دينار، والجلدية والمحيكات 75 مليون دينار.

وتوزعت باقي صادرات صناعة عمان خلال الربع الأول من العام الحالي على قطاعات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة 70 مليون دينار، والبلاستيكية والمطاطية نحو 68 مليون دينار، والإنشائية 29 مليون دينار، واخيرا الصناعات الخشبية والأثاث بقيمة نحو 6 ملايين دينار.

ويساوي الدولار الأمريكي نحو 70 دينارا اردنيا.