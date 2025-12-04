ارتفاع صادرات الاردن الصناعية الى العراق في 2025

شفق نيوز - بغداد / عمان

أعلنت غرفة صناعة عمان، اليوم الخميس، ان صادرات الاردن الى العراق ارتفعت خلال 11 شهراً من العام 2025.

وقالت غرفة صناعة عمان الأردنية في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "صادرات الغرفة الى دول العالم خلال 11 شهراً من العام الحالي 2025 بلغت إلى 7.075 مليارات مليار دينار مرتفعة 16.1% مع الفترة نفسها من العام الماضي".

واضافت ان "الهند والعراق والولايات المتحدة الأميركية والسعودية استحوذت على نصف صادرات غرفة صناعة عمان خلال الأشهر الـ11 من العام الحالي مسجلة ما قيمته 3.933 مليارات دينار اردني".

وأشارت الغرفة إلى أن، صادرات صناعة عمان ارتفعت الى العراق خلال 11 شهراً مسجلة 913 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 3.3% مقابل 883 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا للتقرير، فإن صادرات الغرفة الى الولايات المتحدة بلغت 1.134 مليار دينار، وصدرت الى الهند ما قيمته 1.105 مليون دينار، والسعودية بقيمة 781 مليون دينار.

وبحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال 11 شهرا من عام 2025 جاءت البلدان العربية بالمقدمة بقيمة 3.386 مليارات دينار، تلاها الدول الآسيوية غير العربية نحو 1.570 مليار دينار، ثم دول أميركا الشمالية بقيمة 1.181 مليون دينار.

و 100 دولار الأمريكي يساوي نحو 70 دينارا اردنيا.