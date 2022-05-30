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ارتفاع سلة اوبك لأكثر من دولارين للبرميل

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-30T08:43:20+0000
ارتفاع سلة اوبك لأكثر من دولارين للبرميل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار سلة نفط خام أوبك، اليوم الاثنين، لأكثر من دولارين لتسجل ما يقارب من 119 دولاراً للبرميل الواحد.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميلاً للخام سجلت 118.84 دولاراً للبرميل الواحد"، مبينة ان "السعر ارتفع عن اليوم الذي سبقه بمقدار 2.34 دولاران بعد ان سجل 116.50 دولاراً".

وكانت اسعار النفط قد ارتفعت اليوم الاثنين، مع سعي الاتحاد الاوربي لحظر النفط الروسي مما ينذر بشح الامدادات مع ارتفاع الطلب عليه.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، جيراسول (أنغولا)، دجينو (الكونغو)، زافيرو (غينيا الاستوائية)، ربيع لايت (الجابون)، إيران الثقيلة (إيران)، البصرة الخفيف (العراق)، الكويت للتصدير (الكويت)، إس سدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، عرب لايت ( السعودية)، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).

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