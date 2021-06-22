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ارتفاع سعر أوبك إلى قرابة 73 دولاراً

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-22T09:00:19+0000
ارتفاع سعر أوبك إلى قرابة 73 دولاراً

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار سلة نفط أوبك، يوم الثلاثاء، لاكثر من 72 دولارا للبرميل، متاثرة بارتفاع الخامات النفطية الاخرى.

وذكرت المنظمة في تقرير لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز أن "سعر سلة أوبك من 13 برميلاً للخام ارتفع بمقدار 89 سنتا لتصل الى 72.45 دولاراً، مقارنة بيوم أمس الاثنين التي بلغ  السعر فيها 71.56 دولاراً.

وعزا بعض المختصين ارتفاع اسعار المنظمة الى تأثرها بالخامات النفطية الأخرى كبرنت والخام الامريكي بعد تزايد الطلب على النفط نتيجة تعافي اقتصاديات الدول الكبرى من وباء كورونا .

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية مما يأتي: مزيج الصحراء (الجزائر) ، جيراسول (أنغولا) ، دجينو (الكونغو) ، زافيرو (غينيا الاستوائية) ، ربيع لايت (الجابون) ، إيران الثقيلة (جمهورية إيران الإسلامية) إيران) ، البصرة الخفيف (العراق) ، الكويت للتصدير (الكويت) ، إس سدر (ليبيا) ، بوني لايت (نيجيريا) ، عرب لايت (المملكة العربية السعودية) ، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).

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