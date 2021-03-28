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إرتفاع سعر صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان (تحديث)

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-28T06:58:04+0000
إرتفاع سعر صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان (تحديث)

شفق نيوز/ أرتفعت أسعار صرف الدولار، يوم الاحد، في البورصة الرئيسية في بغداد واقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت 144600 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي فيما سجلت بورصة الحارثية 144550 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار.

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح الخميس الماضي 144500 دينار عراقي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 145000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 144000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 145000 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 144700 دينار لكل مائة دولار أمريكي.

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