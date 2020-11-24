ارتفاع سعر صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد وكوردستان اليوم الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 125100 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 125100 دينار مقابل 100 دولار.

سجلت اسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح المركزية في بغداد ليوم أمس الاثنين 124950 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 125500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 124500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت أسعار الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 125200 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 124900 لكل مائة دولار امريكي.