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ارتفاع سعر خام البصرة الخفيف وانخفاض الثقيل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-22T07:50:55+0000
ارتفاع سعر خام البصرة الخفيف وانخفاض الثقيل

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام نفط البصرة الخفيف، فيما انخفض الخام الثقيل، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمية قبل اغلاقه يوم أمس الجمعة.

وارتفع نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 66.44 دولاراً للبرميل بمقدار 1.22 سنتاً أو بنسبة 1.87% عن يوم الخميس الماضي، فيما سجلت أسعار خام البصرة الثقيل 61.91 دولاراً للبرميل بانخفاض بلغت نسبته 1.21%.

وسجل نفط البصرة الخفيف أعلى الأسعار مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة اوبك، حيث سجل الخام العربي الخفيف السعودي 64.72 دولاراً للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي 63.70 دولارا للبرميل، فيما سجل مزيج سهران الجزائري 65.17 دولارا للبرميل، وبلغ سعر بوني الخفيف النيجيري 65.51 دولارا، وجيراسول الانغولي 66,21 دولارا.

وكانت أسعار النفط العالمية ارتفعت ليغلق خام برنت عند 66.44 دولارا، وخام غرب تكساس الأميركي عند 63.58 دولارا.

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