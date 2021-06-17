ارتفاع سعر خام البصرة الخفيف والثقيل

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الخفيف والثقيل، يوم الخميس، بالتزامن مع ارتفاع أسعار نفط سلة اوبك.

وسجلت أسعار خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 74.25 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ نسبته 0.30%، فيما ارتفع خام البصرة الثقيل إلى 70.60 دولارا للبرميل بنسبة ارتفاع بلغت 1.82%.

وسجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 74.10 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج مربان الإماراتي 73.70 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 74.10 دولارا للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 74.68 دولاراً، وجيراسول الانغولي 64.54 دولارا.

وبرغم من ارتفاع سلة اوبك انخفضت اسعار النفط العالمية اليوم ليصل خام برنت إلى 74.09 دولاراً، وخام غرب تكساس الى 71.88 دولاراً للبرميل.