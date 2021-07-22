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ارتفاع سعر خام البصرة الخفيف

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-22T09:45:47+0000
ارتفاع سعر خام البصرة الخفيف

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الخفيف، الخميس، متأثرا بأرتفاع الخامات الاخرى ، في حين انخفض سعر خام البصرة الثقيل.

وسجلت أسعار خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 72.79 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ نسبته 5.31%، فيما انخفض خام البصرة الثقيل إلى 65.68 دولاراً للبرميل بنسبة انخفاض بلغت 0.68%.

وسجل نفط البصرة الخفيف أعلى الأسعار مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة اوبك، حيث سجل سعر النفط السعودي الخفيف 69.33 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 67.42 دولارا، ومزيج مربان الإماراتي 69.69 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 71.36 دولاراً للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 70.87 دولاراً، وجيراسول الانغولي 71.14 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط العالمية الخميس ليبلغ خام برنت 72.94 دولاراً، وخام غرب تكساس 71.06 دولاراً للبرميل.

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