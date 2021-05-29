ارتفاع سعر خام البصرة الثقيل وانخفاض الخفيف

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الثقيل، فيما تراجع سعر خامها الخفيف، قبل اغلاقه أمس الجمعة.

وسجلت اسعار خام البصرة الثقيل 66.01 دولارا للبرميل بارتفاع بلغ نسبته 1.62%، فيما انخفض الخام الخفيف المصدر لآسيا إلى 69.01 دولارا للبرميل بنسبة انخفاض بلغت 0.65%، عن يوم الخميس الماضي.

وسجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 69.00 دولارا للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج مربان الاماراتي 68.36 دولارا للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 67.93 دولارا للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 68.38 دولارا، وجيراسول الانغولي 69.04 دولارا.

وكانت أسعار النفط العالمية قد اغلقت ليصل خام برنت 69.63 دولارا، وخام غرب تكساس الى 65.21 دولارا للبرميل.