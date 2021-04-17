ارتفاع سعر خامي البصرة الخفيف والثقيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خامي البصرة الخفيف والثقيل مع خامات أوبك، قبل اغلاقها امس الجمعة.

وارتفع نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 66.83 دولارا للبرميل بمقدار 0.13 دولار وبنسبة 0.19% عن يوم الخميس الماضي، فيما سجلت اسعار خام البصرة الثقيل 64.51 دولارا للبرميل بارتفاع بلغ نسبته 1.05%.

وسجل نفط البصرة الخفيف أعلى سعر مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة أوبك التي ارتفعت هي ايضا حيث سجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 66.74 دولارا للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي 65.76 دولارا للبرميل، وسجل مزيج سهران الجزائري 65.15 دولارا للبرميل، ، فيما سجل بوني الخفيف النيجيري 65.25 دولارا، وجيراسول الانغولي 65.68 دولارا.

وكانت أسعار النفط العالمية قد أغلقت على انخفاض ليصل خام برنت 66.71 دولارا، وخام غرب تكساس الأمريكي على 63.08 دولارا.