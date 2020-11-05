ارتفاع سعر برميل نفط أوبك إلى أكثر من 39 دولاراً

شفق نيوز/ ارتفع سعر برميل نفط أوبك، اليوم الخميس، إلى أكثر من 39 دولاراً متاثرة بارتفاع الخامات النفطية الاخرى.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز إن "سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميل للخام ارتفع بمقدار 65 سنتا ليصل الى 39.09 دولارات، مقارنة باليوم السابق الذي بلغ 38.44 دولارا.

وعزا بعض المختصين أن أسعار أوبك تأثرت باسعار خامات أوبك التي ارتفعت امس الاربعاء بمقدار 4% متاثرة بالانتخابات الأمريكية وتوقعات بالابقاء على تخفيضات الانتاج لاوبك+ بعد كانون الثاني.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، وجيراسول (أنغولا)، وأورينت (إكوادور)، وزافيرو (غينيا الاستوائية)، ورابي ليت (غابون)، وإيران إيران)، البصرة ليت (العراق)، الكويت إكسبورت (الكويت)، إس سيدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، الضوء العربي (المملكة العربية السعودية)، موربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).