سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

ارتفاع سعر برميل نفط أوبك إلى أكثر من 39 دولاراً

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-05T09:54:37+0000
ارتفاع سعر برميل نفط أوبك إلى أكثر من 39 دولاراً

شفق نيوز/ ارتفع سعر برميل نفط أوبك، اليوم الخميس، إلى أكثر من 39 دولاراً متاثرة بارتفاع الخامات النفطية الاخرى.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز إن "سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميل للخام ارتفع بمقدار 65 سنتا ليصل الى 39.09 دولارات، مقارنة باليوم السابق الذي بلغ 38.44 دولارا.

وعزا بعض المختصين أن أسعار أوبك تأثرت باسعار خامات أوبك التي ارتفعت امس الاربعاء بمقدار 4% متاثرة بالانتخابات الأمريكية وتوقعات بالابقاء على تخفيضات الانتاج لاوبك+ بعد كانون الثاني. 

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، وجيراسول (أنغولا)، وأورينت (إكوادور)، وزافيرو (غينيا الاستوائية)، ورابي ليت (غابون)، وإيران إيران)، البصرة ليت (العراق)، الكويت إكسبورت (الكويت)، إس سيدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، الضوء العربي (المملكة العربية السعودية)، موربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).

related

ارتفاع أسعار النفط بعد اكبر خسارة يومية منذ 30 عاماً

Date: 2020-03-10 09:08:49
ارتفاع أسعار النفط بعد اكبر خسارة يومية منذ 30 عاماً

مالية البرلمان توضيح حقيقة تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق

Date: 2020-03-10 13:00:15
مالية البرلمان توضيح حقيقة تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق

اسعار النفط تهوي إلى دون 29 دولارا

Date: 2020-03-17 21:36:21
اسعار النفط تهوي إلى دون 29 دولارا

خبر نفطي مفرح للعراق

Date: 2020-08-12 08:59:36
خبر نفطي مفرح للعراق

ارتفاع أسعار النفط بفعل اضطرابات العراق

Date: 2019-10-08 13:19:29
ارتفاع أسعار النفط بفعل اضطرابات العراق

خبير يتوقع استقرار اسعار النفط عند 50 دولارا الشهر المقبل

Date: 2020-06-07 09:54:20
خبير يتوقع استقرار اسعار النفط عند 50 دولارا الشهر المقبل

النفط ينخفض بنسبة 8% في يومين

Date: 2020-10-29 10:22:31
النفط ينخفض بنسبة 8% في يومين

اسعار النفط تقفز لأعلى مستوى في خمسة اشهر

Date: 2020-08-25 20:21:54
اسعار النفط تقفز لأعلى مستوى في خمسة اشهر