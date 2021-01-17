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ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-17T07:24:49+0000
ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية في بغداد، واقليم كوردستان، اليوم الاحد 17 كانون الثاني 2021.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم، 144100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت بورصة الحارثية 144050 ديناراً.

في حين سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد أمس السبت 143700 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 144500 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 143500 دينارا لكل 100 دولار أمريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت أسعار الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 144000 دينار لكل مائة دولار، والشراء بواقع 143500 دينار لكل مائة دولار أمريكي.

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