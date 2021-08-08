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ارتفاع سعر الدولار مع اغلاق البورصة في اسواق بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-08T15:21:40+0000
ارتفاع سعر الدولار مع اغلاق البورصة في اسواق بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، يوم الاحد، مع اقفال البورصة الرئيسة في العاصمة بغداد  .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية اقفلت، مساء اليوم، في بغداد على 148000 دينار عراقي مقابل 100 دولار.          

وسجل سعر صرف الدولار في اسواق بغداد صباح هذا اليوم  147900 دينار مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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