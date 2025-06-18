ارتفاع سعر الدولار في إيران مع تصاعد التوترات العسكرية

شفق نيوز/ سجل الدولار الأمريكي ارتفاعاً جديداً مقابل التومان الإيراني، اليوم الأربعاء، ليصل إلى 94,000 تومان في السوق الحرة، وسط تصاعد المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل، وتزايد التكهنات بإمكانية انخراط الولايات المتحدة في النزاع بشكل مباشر.

وبحسب بيانات السوق المحلي، رصدتها وكالة شفق نيوز، ارتفعت أسعار عدد من العملات الأجنبية الرئيسية، في حين واصل التومان خسائره أمام الدولار والجنيه الإسترليني، وسط مخاوف شعبية من تدهور اقتصادي أشد في حال توسّع رقعة الحرب.

وقال تجار عملة في طهران إن السوق يعيش حالة “ذعر صامت”، في ظل تصعيد غير مسبوق في التوترات بين طهران وتل أبيب، والتي دخلت يومها السادس مع تبادل الضربات الصاروخية والهجمات بالطائرات المسيرة.

وأضافوا أن الحديث المتزايد حول احتمال انضمام الولايات المتحدة إلى العمليات العسكرية ضد أهداف إيرانية، ساهم في رفع الضغوط على العملة المحلية، التي خسرت أكثر من 6% من قيمتها منذ مطلع الأسبوع الجاري.