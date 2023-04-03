ارتفاع سعر الدولار في بغداد وكوردستان مع الاغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، يوم الاثنين، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد، أقفلت على سعر صرف بلغ 149200 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 148500 دينار مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 149750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 148750 دينارا لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 149550 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149000 دينار مقابل 100 دولار.