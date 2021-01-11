ارتفاع سعر الدولار في بغداد واستقراره في كردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية في بغداد واستقرت في اقليم كوردستان الاثنين 11 كانون الثاني 2021

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم، 143250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، وسجلت بورصة الحارثية السعر نفسه.

وسجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد صباحا عند افتتاح البورصة أمس الاحد 142800 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفاع ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 144250 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 142250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 143500 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 143000 دينار لكل مائة دولار امريكي