ارتفاع سعر الدولار.. الأخضر الأمريكي يحكم السوق العراقية والسوداني يتعهد

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس النواب العراقي، هيثم الزركاني، يوم الاثنين، عن وعد أطلقه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في اجتماع له يوم أمس، بشأن سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، فيما حدد أسباب الارتفاع الكبير في البورصة ومحال الصرافة.

وواصل سعر صرف الدولار الارتفاع مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، إذ تجاوز اليوم الاثنين، ولأول مرة "منذ سنتين" حاجز 156 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، بينما سجلت محال الصرافة أكثر من 158 ألف دينار.

وأدى ارتفاع الدولار في الأسواق المحلية العراقية، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أسواق الجملة، والتي تعتبر الشريان الأساسي لحياة المواطن.

وعن الأسباب، قال الزركاني، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق ما يزال محاصرا من الدول، ففي الحكومة السابقة رفعت الولايات المتحدة سعر صرف الدولار لمحاصرة دول الجوار، التي كانت تعتمد على شراء أو تهريب العملة".

وأضاف: "اليوم عاودت أمريكا محاصرة الحكومة الجديدة، بعدم منح العراق السيولة النقدية من الدولار، وكذلك بسبب الأزمة المالية وما حصل في قضية (سرقة القرن)، والفساد، وتحويل العملة، لذلك تم نهج حوكمة الأموال، ما أثر سلبا على العراق".

وأوضح أن "البلاد الآن ما بين نارين، الأولى هي نار مكافحة الفساد وطريقة بيع العملة، من خلال محاصرة بعض البنوك التي كانت متهمة بتهريب العملة، والنار الثانية عدم توفّر السيولة النقدية من الدولار في الأسواق المحلية، ما سبب أزمة في ارتفاع الدولار، وارتفاع الأسعار بشكل فاحش".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن "العراق ما يزال مصيره مرتبط بالضغط الداخلي والخارجي، لذلك تسببت الضغوط الخارجية بارتفاع سعر الصرف في البلاد".

ولفت إلى أن "الدولار ربما يعود إلى سعره الطبيعي، أو يرتفع بعض الشيء، أما سعره في الموازنة فهي لم تصل حتى الآن إلى البرلمان، لكي يتم معرفة ما ذُكر فيها عن سعر الصرف".

وتابع الزركاني: "يوم أمس كان هناك نقاش مع رئيس الوزراء بشأن الدولار، وخلص الاجتماع إلى أن الحل يحتاج إلى وقت ودراسة، ووعد السوداني بأن تكون هناك جلسات مستمرة مع خبراء ومختصين لحل المشكلة".

نوه إلى وجود "طلب رفع لمجلس النواب، بشأن عقد جلسة استثنائية، وجُمعت تواقيع نيابية بهذا الخصوص، من أجل مناقشة ارتفاع سعر الصرف"، مؤكدا أن "الضغوط مستمرة لخفضه".