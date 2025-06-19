ارتفاع أسعار نفط البصرة لأكثر من 3%

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار نفطيّ البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الخميس، على الرغم من انخفاض سعر الخام عالمياً.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 2.29 دولاراً بما يعادل 3.30%‎‎ ليصل إلى 71.72 دولاراً، كما صعدت أسعار الخام المتوسط 2.29 دولاراً بما يعادل 3.16% ‎ليصل إلى 74.67 دولاراً.

وانخفض النفط عالمياً مع تردد المستثمرين في اتخاذ مراكز جديدة بعد أن أعطى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إشارات متضاربة بشأن مشاركة الولايات المتحدة المحتملة في الصراع الحالي بين إسرائيل وإيران.

وبلغ سعر خام وبرنت 76.49 دولاراً، فيما بلغ سعر الخام الأميركي 75.09 دولاراً.