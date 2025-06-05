ارتفاع أسعار نفط البصرة لأكثر من 1%

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار نفط البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الخميس، لأكثر من 1% في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 65 سنتاً بما يعادل 1.06%‎‎ ليصل إلى 62.06 دولاراً، وارتفعت أسعار خام المتوسط 65 سنتاً بما يعادل 1.01% ‎ليصل إلى 65.01 دولاراً.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت والنفط الأمريكي متأثرة بزيادة المخزونات الأمريكية من النفط وخفض السعودية أسعار الخام لمشتريها في آسيا.

وبلغ سعر خام برنت 64.74 دولاراً بانخفاض 23 سنتاً، فيما بلغ سعر الخام الأمريكي 62.63 دولاراً بانخفاض بلغ 22 سنتاً.