ارتفاع أسعار نفط البصرة لأكثر من 1%

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار نفط البصرة الثقيل والمتوسط لأكثر من 1%، يوم الخميس، مع صعود الخام عالمياً.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 92 سنتاً بما يعادل 1.27% ليصل إلى 73.30 دولاراً، وكذلك الخام المتوسط صعد 92 سنتاً بما يعادل 1.22% ليصل إلى 76.55 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط العالمية مع قيام شركة "أرامكو" السعودية بتسعير أعلى لآسيا مع زيادة الطلب من الصين والهند.

وسجل خام برنت اليوم 74.81 دولاراً بارتفاع بلغ 20 سنتاً، كما سجل خام تكساس الأمريكي 71.29 دولاراً بارتفاع بلغ 26 سنتاً.