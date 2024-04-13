ارتفاع أسعار نفط البصرة لأكثر من دولارين خلال شهر

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة، لأكثر من دولارين خلال شهر آذار/مارس الماضي، وفقاً لما أفادت به منظمة أوبك.

وذكرت "أوبك" في تقريرها الشهري، الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "سعر خام البصرة المتوسط بلغ خلال شهر آذار الماضي، 82.13 دولاراً بارتفاع بلغ 2.78 دولار، مقارنة بـ79.35 دولاراً خلال شهر شباط".

وأضافت المنظمة، أن "أسعار خام البصرة سجلت خلال العام الحالي 2024 بمعدل سعري بلغ 79.83 دولاراً، بينما سجلت في عام 2023 بمعدل سعري بلغ 77.08 دولاراً".

ويصدر العراق النفط الخام لآسيا بنسبة 60%، فيما يصدر لأوروبا بحدود 25% ولأمريكا 15%.