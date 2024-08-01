ارتفاع أسعار نفط البصرة عالمياً

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خاميّ البصرة الثقيل والخام المتوسط بنسبة 1.76‎%‎، يوم الخميس، مع تصاعد أسعار النفط عالمياً.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 1.24 دولاراً ليصل إلى 75.59 دولاراً، كما ارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 1.24 دولاراً ليبلغ 78.49 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط العالمي لتواصل مكاسبها من الجلسة السابقة بعد أن أثار مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، في إيران خطر اندلاع صراع أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط والقلق بشأن تأثيره على النفط.