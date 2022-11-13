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ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد واربيل مع اغلاق البورصة     

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-13T13:43:42+0000
ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد واربيل مع اغلاق البورصة     

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، اليوم الأحد، مع إقفال البورصة الرئيسية في العاصمة بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد اغلقتا، مساء اليوم، على سعر صرف بلغ 148000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح اليوم قد بلغت 147750 دينار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت أيضاً حيث بلغ سعر البيع  148500 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء  147500 دينار لكل 100 دولار

اما في اربيل فقد أغلقت البورصة فيها على ارتفاع ايضاً، حيث بلغ سعر البيع 148159 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148050 دينار.

 

 

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