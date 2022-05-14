ارتفاع أسعار صرف الدولار في أسواق بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 148250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

وكانت اسعار صرف الدولار قد سجلت صباح الخميس الماضي 148150 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت أيضاً في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148750 ديناراً لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 147750 ديناراً.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان بورصة الدولار لا تتداول ايام العطل الرسمية فيها.