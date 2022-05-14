سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع أسعار صرف الدولار في أسواق بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-14T07:20:20+0000
ارتفاع أسعار صرف الدولار في أسواق بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ  148250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

وكانت اسعار صرف الدولار قد سجلت صباح  الخميس الماضي 148150 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت أيضاً في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  148750 ديناراً لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 147750 ديناراً.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان بورصة الدولار لا تتداول ايام العطل الرسمية فيها.

 

related

استقرار اسعار صرف الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

Date: 2022-02-16 14:34:52
استقرار اسعار صرف الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2021-08-11 07:03:54
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

ارتفاع أسعار صرف الدولار ببغداد واستقرارها في كوردستان

Date: 2021-12-09 07:22:04
ارتفاع أسعار صرف الدولار ببغداد واستقرارها في كوردستان

الدولار يرتفع مع اغلاق اسواق بغداد

Date: 2021-10-13 14:44:36
الدولار يرتفع مع اغلاق اسواق بغداد

استقرار اسعار صرف الدولار ببغداد وارتفاعها في كوردستان

Date: 2022-02-07 07:13:40
استقرار اسعار صرف الدولار ببغداد وارتفاعها في كوردستان

انخفاض أسعار صرف الدولار ببغداد وارتفاعها في كوردستان

Date: 2021-12-02 07:14:10
انخفاض أسعار صرف الدولار ببغداد وارتفاعها في كوردستان

انخفاض سعر صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2021-12-28 07:22:22
انخفاض سعر صرف الدولار في بغداد وكوردستان

انخفاض اسعار الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

Date: 2022-03-17 15:06:56
انخفاض اسعار الدولار مع اغلاق اسواق بغداد