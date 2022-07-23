ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 148550 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الاسعار ليوم الخميس الماضي 148450 ديناراً.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 148000 دينار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فأن بورصة الدولار لا تتداول ايام العطل الرسمية فيها.