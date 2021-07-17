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ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-17T07:02:36+0000
ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار، يوم السبت، في البورصة الرئيسية في بغداد، مع اغلاق البورصة في اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 148100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وكانت بورصة الكفاح قد سجلت يوم الخميس الماضي 147800دينار عراقي .

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فلم تشهد تداول للدولار لوجود عطلة رسمية فيها.

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