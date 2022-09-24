ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد 

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 147700 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار ليوم الخميس الماضي 147625 ديناراً.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 147250 دينارا .

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فإن بورصة الدولار لا تتداول ايام العطل الرسمية فيها، الا ان محلات الصيرفة بالأسواق المحلية تداولت الدولار فيها حيث بلغ سعر البيع 147750 دينارا مقابل 100 دولار وسعر الشراء 147650 دينارا مقابل 100 دولار.