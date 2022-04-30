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ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-30T07:36:11+0000
ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلت صباح اليوم سعر صرف بلغ،  147650 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

وكانت اسعار الصرق قد سجلت صباح يوم الخميس الماضي 147550 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فأن بورصة الدولار لا تتداول ايام العطل الرسمية فيها.

 

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