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ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-03T07:29:04+0000
ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 147650 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الأسعار صباح يوم امس السبت 147300 دينار مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فلم يشهد تداول في البورصة لوجود عطلة رسمية فيها.

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