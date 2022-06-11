سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-11T07:01:39+0000
ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ  148350 ديناراً عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وسجلت الاسعار صباح يوم الخميس الماضي 148275 ديناراً مقابل كل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  148750 ديناراً لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 147750 ديناراً لكل 100 دولار .

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فأن بورصة بيع الدولار لا تتداول ايام العطل الرسمية فيها.

related

ارتفاع أسعار صرف الدولار ببغداد واستقرارها في كوردستان

Date: 2021-12-09 07:22:04
ارتفاع أسعار صرف الدولار ببغداد واستقرارها في كوردستان

الدولار يرتفع مع اغلاق اسواق بغداد

Date: 2021-10-13 14:44:36
الدولار يرتفع مع اغلاق اسواق بغداد

ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد

Date: 2022-06-04 07:26:01
ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد

ارتفاع أسعار صرف الدولار في أسواق بغداد

Date: 2022-05-14 07:20:20
ارتفاع أسعار صرف الدولار في أسواق بغداد

استقرار اسعار صرف الدولار ببغداد وارتفاعها في كوردستان

Date: 2022-02-07 07:13:40
استقرار اسعار صرف الدولار ببغداد وارتفاعها في كوردستان

انخفاض سعر صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2021-12-28 07:22:22
انخفاض سعر صرف الدولار في بغداد وكوردستان

انخفاض أسعار صرف الدولار ببغداد وارتفاعها في كوردستان

Date: 2021-12-02 07:14:10
انخفاض أسعار صرف الدولار ببغداد وارتفاعها في كوردستان

استقرار اسعار صرف الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

Date: 2022-02-16 14:34:52
استقرار اسعار صرف الدولار مع اغلاق اسواق بغداد