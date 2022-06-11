ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 148350 ديناراً عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وسجلت الاسعار صباح يوم الخميس الماضي 148275 ديناراً مقابل كل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148750 ديناراً لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 147750 ديناراً لكل 100 دولار .

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فأن بورصة بيع الدولار لا تتداول ايام العطل الرسمية فيها.