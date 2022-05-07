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ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-07T07:27:03+0000
ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ  147800 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الاسعار صباح يوم الاحد الماضي قبل عيد الفطر 147700 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  148250 ديناراً  لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147250 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فأن بورصة الدولار لا تتداول ايام العطل الرسمية فيها.

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