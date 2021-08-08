ارتفاع في أسعار صرف الدولار في بغداد و إقليم كوردستان (تحديث)

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وإقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، صباح اليوم 147900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وكانت بورصة الكفاح المركزية قد سجلت خلال افتتاحها صباح أمس السبت، 147850 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء شهدت ارتفاعا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد؛ حيث بلغ سعر البيع 148500 دينارا عراقيا، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148200 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 148000 دينار لكل 100 دولار.