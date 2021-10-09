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ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-09T07:28:00+0000
ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم 148450 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الاسعار في بورصة بغداد يوم الخميس الماضي 148100 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149000 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 148000 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان البورصة لا تتداول العملات في ايام العطل الرسمية.

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