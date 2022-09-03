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ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد 

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-03T07:41:05+0000
ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد 

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم سعر صرف بلغ  148100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الاسعار ليوم الخميس الماضي 147950 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  148500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فإن بورصة الدولار لا تتداول ايام العطل الرسمية فيها، الا ان محلات الصيرفة بالأسواق المحلية تداولت الدولار فيها حيث بلغ سعر البيع 148150 دينارا مقابل 100 دولار وسعر الشراء 148050 دينارا مقابل 100 دولار.

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