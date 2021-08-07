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ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-07T06:59:35+0000
ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار، يوم السبت، في البورصة الرئيسية في بغداد، مع اغلاق البورصة في اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 147850 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار صباح يوم الخميس الماضي 147750 ديناراً لكل 100 دولار أمريكي.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 147250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان لم يشهد تداول للدولار لوجود عطلة أسبوعية رسمية فيها.

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