سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-14T07:13:26+0000
ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 148300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الأسعار في بورصة بغداد امس الاربعاء 148000 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148750 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147750 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 148000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

related

انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2021-06-28 07:29:17
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2021-08-26 07:27:24
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

استقرار الدولار في كوردستان مع اغلاق بورصة بغداد

Date: 2021-09-28 07:45:02
استقرار الدولار في كوردستان مع اغلاق بورصة بغداد

انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2021-06-29 07:08:49
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2021-08-30 07:37:37
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

ارتفاع طفيف في أسعار صرف الدولار في بغداد واستقراره في كوردستان

Date: 2021-09-16 07:14:41
ارتفاع طفيف في أسعار صرف الدولار في بغداد واستقراره في كوردستان

استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-07-29 07:31:03
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

بورصة الدولار تغلق مستقرة في اسواق بغداد

Date: 2021-06-20 15:23:22
بورصة الدولار تغلق مستقرة في اسواق بغداد