سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-10T07:05:31+0000
ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي ، يوم الاربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 148200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت أسعار الدولار ليوم أمس الثلاثاء 148100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148400 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 148100 دينار لكل 100 دولار امريكي.

related

ارتفاع بأسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-07-08 07:06:41
ارتفاع بأسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

الدولار يواصل الإرتفاع في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-04-04 07:14:08
الدولار يواصل الإرتفاع في بغداد وإقليم كوردستان

ارتفاع جديد .. سعر 100 دولار يلامس 130 الف دينار عراقي

Date: 2020-12-16 07:30:19
ارتفاع جديد .. سعر 100 دولار يلامس 130 الف دينار عراقي

توقف البورصة عن التداول يمنح الدولار استقرارا في بغداد وأربيل

Date: 2021-05-13 07:35:12
توقف البورصة عن التداول يمنح الدولار استقرارا في بغداد وأربيل

استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-11-03 07:25:07
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-10-27 07:08:40
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

ارتفاع بأسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-07-11 07:02:29
ارتفاع بأسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

إستقرار في أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-04-11 07:15:01
إستقرار في أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان