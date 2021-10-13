سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-13T07:17:53+0000
ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 148000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الأسعار في بورصة بغداد امس الثلاثاء 147900 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148200 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 148000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

related

الذهب يعاود الارتفاع بعد توقف صعود الدولار

Date: 2021-08-10 06:44:55
الذهب يعاود الارتفاع بعد توقف صعود الدولار

أسعار الدولار تنخفض في بغداد وتستقر في إقليم كوردستان

Date: 2021-06-21 07:38:07
أسعار الدولار تنخفض في بغداد وتستقر في إقليم كوردستان

استقرار بأسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضه في كوردستان

Date: 2021-07-04 07:12:52
استقرار بأسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضه في كوردستان

انخفاض في أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2021-09-21 07:11:18
انخفاض في أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

ارتفاع طفيف بسعر الدولار في بغداد وانخفاضه في إقليم كوردستان

Date: 2021-05-11 07:02:20
ارتفاع طفيف بسعر الدولار في بغداد وانخفاضه في إقليم كوردستان

انخفاض أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان ومختصون يقدمون قراءة للسوق

Date: 2021-04-27 07:13:46
انخفاض أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان ومختصون يقدمون قراءة للسوق

ارتفاع أسعار صرف الدولار ببغداد واستقراره في كوردستان

Date: 2021-09-13 07:34:45
ارتفاع أسعار صرف الدولار ببغداد واستقراره في كوردستان

انخفاض سعر الذهب مع استقرار الدولار

Date: 2021-07-27 06:22:03
انخفاض سعر الذهب مع استقرار الدولار